В Москве мужчина остался без уха после похода в магазин

Нападавший скрылся

Неизвестный напал на охранника и посетителя магазина на севере Москвы и откусил последнему часть уха.

Инцидент произошел в продуктовом магазине "Пятерочка" на улице Лихоборские Бугры, пишет агентство "Москва". Сначала конфликт произошел между посетителем и сотрудником магазина. Затем в ссору вмешался покупатель, в ходе которой злоумышленник повредил его ухо. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавшему 26 лет.

Полиция начала проверку. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Нападавшего ищут.

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