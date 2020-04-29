Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом в регионах

Оно прошло в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главная тема - вопросы борьбы с распространением коронавируса, прежде всего, в регионах.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах России, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На совещании в режиме видеоконференции также обсудили конфликт в Ливии и текущие вопросы социально-экономического положения дел в России.
Ранее в среду Путин провел совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса. В последние месяцы эта отрасль, отметил президент, во всём мире столкнулась с серьёзными потрясениями, и они носят системный характер. Распространение коронавируса и связанные с этим вынужденные ограничения негативно сказались на глобальной экономике.
Это привело в том числе к снижению спроса на энергоресурсы и падению цен на них. Для преодоления негативных тенденций, как подчеркнул Владимир Путин, необходимы совместные усилия, подобные тем, которые были недавно предприняты в рамках ОПЕК+. Россия будет и дальше вместе с зарубежными партнёрами искать решения и выстраивать договорённости по балансировке рынка. Это позволит российским компаниям реализовывать долгосрочные планы и создавать рабочие места. Президент напомнил, что в топливно-энергетической отрасли трудятся два с половиной миллиона человек. Проекты, которые реализуются в России, построены на применении самых передовых технологических решений. Устойчивая работа комплекса важна и для многих других отраслей, связанных с ним на различных этапах добычи, транспортировки и переработки ресурсов.
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