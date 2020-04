Пока коронавирус не разлучит нас: супруги умерли от COVID-19 в один день

В Великобритании супруги Билл и Мэри Дартнэлл умерли в один день от коронавируса, прожив вместе 63 года.

Сначала в больницу попала 81-летняя Мэри, спустя несколько дней ее 90-летнего супруга сразил инсульт. У обоих оказался положительный тест на COVID-19, пишет издание The Sun.

После того, как Билл узнал о смерти жены, он отказался от подачи кислорода и умер во сне спустя пять часов. Дочь покойных объяснила, что папа не захотел жить без мамы.

Аналогичная ситуация произошла в американском штате Висконсин. Супруги Мэри и Уилфорд Кеплер прожили вместе 73 года и тоже умерли в один день с разницей в шесть часов. Первым от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался мужчина, а затем ушла его жена.

По словам внучки, Мэри и Уилфорд лежали в одной палате. Они успели попрощаться и признаться друг другу в любви.

Couple of 73 years die 6 hours apart after contracting COVID-19, suffering a fall.

The couple identified as Wilford and Mary Kepler were taken to Froedtert Hospital in Wisconsin on April 12, after Wilford suffered a fall, Milwaukee Journal Sentinel reported. #ProphetElvisMbonye pic.twitter.com/2uE4hyHEYz