Исхудавший на карантине Фадеев напугал народ болезненным видом

Музыкант опубликовал видеообращение

Продюсер Максим Фадеев сообщил радостные новости своим фанатам. После усиленных домашних тренировок и соблюдения диеты ему удалось скинуть еще десять килограммов лишнего веса. По его словам, в идеале он бы хотел весить 90 килограммов, для чего ему дополнительно нужно убрать 19 килограммов.

В среду музыкант опубликовал новое видеопослание фанатам. "А я вот иду, не знаю, куда, пока иду. На одном месте", – говорит 51-летний продюсер, двигаясь по беговой дорожке. Он пожелал всем крепкого здоровья.

В тексте к видео говорится: "Ещё минус десять килограммов за этот месяц! Пейте больше воды, меньше еды и больше движения! Берегите себя! Мир дому вашему!"

Часть фанатов поддержала Фадеева в комментариях. Люди отметили, что он выглядит счастливым и здоровым, некоторые даже предположили, что он влюблен. Однако далеко не все порадовались за своего кумира:

- Смотрите, войдете во вкус и не сможете остановиться. Что может привести к анорексии. Здоровья вам. - Берегите себя. Вы очень похудели, какой-то болезненный вид... Зачем Вам такая жесткая диета? Можете здоровье подорвать…

Как пишет издание "Дни.ру", фанаты Фадеева отметили, что на видео он выглядит довольно пугающе: якобы мужчина заметно осунулся, а под глазами заметны синяки.

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