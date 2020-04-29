У 49-летнего лидера рок-группы The Matrixx проблемы с поджелудочной железой

Музыканта Глеба Самойлова экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Об этом сообщили участники рок-группы The Matrixx.

В настоящий момент состояние артиста удалось стабилизировать. Несмотря на это, запланированный на 29 апреля онлайн-концерт группы The Matrixx отменен. Выступление переносится на 10 мая.

"Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей", - написали коллеги Самойлова на сайте группы.

Глебу Самойлову 49 лет. Известность ему принесло участие в группе "Агата Кристи" с братом Вадимом Самойловым. Последнее выступление коллектива состоялось в 2010 году на фестивале "Нашествие", после чего музыкант основал The Matrixx.

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