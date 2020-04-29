Вертолеты начали отслеживать пожароопасную обстановку в Московском регионе

С 30 апреля в столице вводится режим особо опасного периода

Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к мониторингу пожароопасной обстановки в столице и соседних областях.

Воздушная проверка дает возможность оперативно выявлять очаги возгорания, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Облеты будут совершаться ежедневно до конца сентября. Все вертолеты оснащены водосливным устройством.

По сообщению мэрии, с 30 апреля в Москве вводится режим особо опасного периода в целях повышения уровня противопожарной защиты. Россиян убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности и не жечь сухую траву на природных массивах столицы и лесах Подмосковья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"