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Вертолеты начали отслеживать пожароопасную обстановку в Московском регионе

19:58
  • среда
  • 29 апреля 2020

С 30 апреля в столице вводится режим особо опасного периода

Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к мониторингу пожароопасной обстановки в столице и соседних областях.

Воздушная проверка дает возможность оперативно выявлять очаги возгорания, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Облеты будут совершаться ежедневно до конца сентября. Все вертолеты оснащены водосливным устройством.

По сообщению мэрии, с 30 апреля в Москве вводится режим особо опасного периода в целях повышения уровня противопожарной защиты. Россиян убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности и не жечь сухую траву на природных массивах столицы и лесах Подмосковья.

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