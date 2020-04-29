Лисовец показал редкие фото молодой Фриске

На снимках Жанне еще нет 30 лет

Российский эксперт моды Владислав Лисовец опубликовал архивные фотографии покойной певицы Жанны Фриске.

Кадры были сделаны на пленку, предположительно в конце 90-х или начале нулевых. Лисовец оцифровал их, сфотографировав на камеру, а затем опубликовал в своей социальной сети, пишет интернет-портал "Дни.ру".

На одном из снимков Фриске примеряет голубой наряд – Лисовец работал стилистом группы "Блестящие", в которой Жанна пела с 1996 по 2003 годы. На другом певица сидит в окружении участниц группы в красном платье.

Подписчики Лисовца остались в восторге от внешности молодой Жанны Фриске - на фото артистке нет и 30 лет, а поклонники выразили благодарность стилисту за возможность с теплотой вспомнить о любимице.

"Жанна… Такая она была космическая… До сих пор думаю, что ее просто спрятали от нас и она тихо счастлива где-то очень далеко", - написала rybka.nadya.

"Жанночка. Моя любимая певица. Я часто кручу ее песню "А на море белый песок", правда, всегда плачу. Уж очень мне ее жалко", - взгрустнула bibi__ka.

"Жанночка! Какая же она красавица!!!" – восхитилась nikanik23.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. У нее остался сын, которого воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев. Платону уже семь лет.

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