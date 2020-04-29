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Лисовец показал редкие фото молодой Фриске

20:43
  • среда
  • 29 апреля 2020

На снимках Жанне еще нет 30 лет

Российский эксперт моды Владислав Лисовец опубликовал архивные фотографии покойной певицы Жанны Фриске.

Кадры были сделаны на пленку, предположительно в конце 90-х или начале нулевых. Лисовец оцифровал их, сфотографировав на камеру,  а затем опубликовал в своей социальной сети, пишет интернет-портал "Дни.ру".

На одном из снимков Фриске примеряет голубой наряд – Лисовец работал стилистом группы "Блестящие", в которой Жанна пела с 1996 по 2003 годы. На другом певица сидит в окружении участниц группы в красном платье.

Подписчики Лисовца остались в восторге от внешности молодой Жанны Фриске - на фото артистке нет и 30 лет, а поклонники выразили благодарность стилисту за возможность с теплотой вспомнить о любимице.

"Жанна… Такая она была космическая… До сих пор думаю, что ее просто спрятали от нас и она тихо счастлива где-то очень далеко", - написала rybka.nadya.

"Жанночка. Моя любимая певица. Я часто кручу ее песню "А на море белый песок", правда, всегда плачу. Уж очень мне ее жалко", - взгрустнула bibi__ka.

"Жанночка! Какая же она красавица!!!" – восхитилась nikanik23.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. У нее остался сын, которого воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев. Платону уже семь лет.

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