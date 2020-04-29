Названы страны, полностью победившие коронавирус

Однако снимать все ограничения власти этих государств не спешат

По данным американского института Джонса Хопкинса, в мире количество заболевших коронавирусом уже превысило 3 миллиона 150 тысяч человек. Скончались почти 220 тысяч. По количеству пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, а также по числу жертв по-прежнему лидирую США. В Европе наиболее тяжёлая ситуация в Испании. Великобритания вышла на третье место в мире по числу умерших от коронавируса. В пятёрке европейских лидеров по скорости распространения инфекции также остаются Италия и Франция.

Она счастлива, что жива. Правда, жить теперь придется учиться по-новому. Трубку, которая позволяет кислороду поступать в поврежденные легкие непосредственно через разрез, сделанный на шее, не снимут, возможно, еще несколько лет. Кроме того, произносить более двух слов подряд ей теперь тяжело. Хорошо, что она может пить и есть самостоятельно. Еще пару дней назад такую роскошь 50-летняя француженка Корин позволить себе не могла. Впрочем, главное, что коронавирус уже позади.

"Мне сказали: ешьте яблочное пюре. Я съела уже три порции. И мое самое большое счастье - это снова пить воду. И как я раньше не понимала, насколько мелочи повседневной жизни важны на самом деле!" – говорит она.

Заболевание Корин перенесла в особо тяжелой форме. А заразилась, говорит, потому что недостаточно ответственно подходила к самоизоляции. Теперь беспокоится: не рано ли власти ее страны решили отменить ограничительные меры? Франция намерена их ослабить уже 11 мая. В Великобритании тоже давно говорят о смягчении. Пик заболеваемости там зафиксировали почти 3 недели назад, и с тех пор количество смертей ежедневно снижается. А вот немецкое правительство призывает руководство федеральных земель не спешить. Возможно, именно благодаря такому педантичному подходу Германии и удалось избежать массовых жертв.

"В настоящее время индекс распространения заболевания равен одному - это фактически означает, что каждый инфицированный заражает одного человека. Если этот индекс повысится даже на одну десятую, то мы достигнем критической точки заполнения коек в отделениях интенсивной терапии в октябре", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Цену всем этим десятым и сотым лучше других знать должны в Италии и Испании. Эти страны больше всего в Старом Свете пострадали от коронавируса. Тем не менее, Мадрид уже со 2 мая разрешает гражданам свободно прогуливаться, а Рим с 4 мая открывает парки, позволяет семейные собрания и даже групповые спортивные тренировки. Возвращаться к привычной жизни планирует и Венгрия. Известный балетный артист Венсель Коваш по такому поводу даже снял видео, как танцует на пустынных улицах Будапешта. По его словам, совсем скоро здесь будет полно людей, а зрители вернутся в театры.

"Я хотел привлечь внимание к площадям, опустошенным из-за коронавируса, сейчас даже статуи одиноки. А что говорить о людях. Совсем скоро все закончится, эти пространства снова будут полны!" – с оптимизмом заявляет Коваш.

Всемирная организация здравоохранения европейского оптимизма не разделяет. Рекомендует снимать ограничения лишь в том случае, если распространение заразы в стране взято под контроль, а риски возникновения новых вспышек сведены к минимуму. Этого, к слову, пока нигде в Старом свете нет. Про США и говорить нечего. Там COVID-19 заразились уже свыше миллиона человек. Дональд Трамп во всех интервью продолжает запугивать китайские власти астрономическими счетами. По мнению Белого дома, в Поднебесной недостаточно эффективно боролись с распространением инфекции, и теперь страдает весь мир. Другая любимая тема американского президента – фейковые новости.

"В Южной Корее тест на коронавирус проводят в пять раз чаще чем в США. Почему так?" – интересуется журналист.

"Это не правда! Ещё раз, откуда вы?" – переспросил Трамп.

"Хочу уточнить кое-что специально для джентльмена из Yahoo. В Южной Корее тестируют каждые 11 человек на 100 тысяч, а у нас 17 человек на 100 тысяч", - поправили представителя СМИ.

"Ну что, Yahoo, вы вообще собираетесь извиняться? Вот поэтому никто и не знает, кто вы такие!" – заявил президент США.

Есть страны, которым удалось полностью победить коронавирус. Это та самая Южная Корея, которой попрекал журналист Трампа, а еще Новая Зеландия и Австралия. Но даже там ограничения снимают очень осторожно. В Сиднее, например, открыли один из пляжей, но только на сутки, строго ограничив количество посетителей.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"