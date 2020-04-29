Россиян предупредили о "коварстве" коронавируса

Важно не упустить этот момент

В Минздраве России рассказали о том, что коронавирус может "менять" курс течения болезни.

Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Например, когда у пациента началось улучшение, могут появиться новые симптомы.

"Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс <…> Вот здесь вот очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию", - заявил министр (цитата по РИА Новости).

Мурашко заметил, что россияне стали осторожнее и начали более ответственно подходить к самоизоляции, что очень помогает системе здравоохранения. Тем не менее, чаще стали фиксироваться случаи заражения внутри одной семьи.

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