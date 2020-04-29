В России нет ни одного новорожденного с COVID-19. Почему?

В Минздраве рассказали, как природа оберегает младенцев

В России в настоящее время ни один новорожденный не инфицирован коронавирусом.

Это происходит благодаря иммунитету матери и фитоплацентарному барьеру, а также из-за особенностей распространения инфекции – она поражает только определенные типы эпителия, передает РИА Новости.

"Природа бережет новорожденного ребенка, это очень хорошо", - заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Ранее в министерстве здравоохранения допустили назначение аборта подхватившим коронавирус беременным женщинам, если болезнь угрожает здоровью матери.

При легкой форме COVID-19 женщина может лечиться на дому под наблюдением участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации.

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