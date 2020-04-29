"Девчонку прямо убивали на глазах": сбежавшую от Тутберидзе Медведеву пожалели

Это был развод

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала о причинах, из-за которых фигуристка Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе.

Тарасова назвала разрыв тренера с подопечным разводом и считает, что в этом виноваты оба, но Тутберидзе в большей степени, так как она взрослый человек.

"Люди разводятся, и не хочется слушать, кто виноват. Оба виноваты. Но если ты работаешь с человеком, с ребенком, в общем, ты его знаешь с детских лет - если ты его недолюбливаешь сегодня, то завтра он обязательно от тебя уйдет", - цитирует Тарасову "Спорт-Экспресс".

Застуженного тренера возмутил шквал критики, который обрушился на Медведеву после ухода от российского тренера и перехода к канадскому специалисту Брайану Орсеру в 2018 году.

"Безобразно. Я с одним даже чуть не подралась. Девчонку прямо убивали на глазах. Задают такие вопросы, что только взять и сразу драться, морду бить. Спрашивают, чтобы ранить. Мне было очень жалко Женю", - поделилась Тарасова.

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