Начальника нижегородского ГИБДД нашли мертвым в кабинете

Начата проверка

Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.

Тело Ржевского обнаружили 29 апреля в его кабинете в здании ГИБДД на улице Стрелке, хотя начальник находился в отпуске. Рядом лежал его наградной пистолет.

Следственный комитет начал проверку. Выясняются причины произошедшего, пишет РИА Новости.

Ржевский возглавлял нижегородское ГИБДД с 2014 года, неделю назад он подал рапорт об отставке "по достижении предельного возраста пребывания на службе". Документ не был подписан. Местные СМИ предполагают, что поводом к отставке мог послужить скандал с укрытием реального виновника ДТП в Нижнем Новгороде. Из-за этого случая заместители Ржевского были задержаны сотрудниками ФСБ.

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