Умер ветеран ВОВ Володар Бирюлев

Ему было 95 лет

В Санкт-Петербурге ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Володар Бирюлев. Ему было 95 лет.

Как сообщило движение "Волонтеры Победы" в Петербурге, Володар Иванович в годы войны служил в танковых частях. Он имел медали "За отвагу", "За взятие Будапешта", "За Победу над Германией".

Бирюлев родился в 1925 году. Воевал в Венгрии и Румынии. Он изобрел и запатентовал новый вид дирижабля для перевозки тяжелых грузов. Также написал книгу "Моя жизнь - поиски и находки" с воспоминаниями о фронтовой жизни.

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