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Продезинфицировавшие пляж испанцы разгневали экологов

23:02
  • среда
  • 29 апреля 2020

Власти признали свою ошибку

Власти испанского курортного города переусердствовали с дезинфекцией и залили весь пляж отбеливателем.

Инцидент произошел в городе Саара-де-лос-Атунес провинции Кадис на юге страны. Власти решили использовать дезинфицирующее средство, которое осталось после уборки улиц, для обеззараживания пляжного песка.

В итоге более двух километров береговой линии обработали средством, с 2% концентрацией отбеливателя, пишет "Газета.Ru".

Глава Саара-де-лос-Атунес Агустин Конехо признал свою ошибку и готов понести за это наказание. Негодующие экологи выясняют, успела ли дезинфекция пляжа нанести ущерб местной фауне. Под угрозой оказалась птица морской зуек, которая откладывает яйца на побережье.

"Это полнейший абсурд. Пляж - это живая экосистема. Когда вы поливаете его санитайзером, вы убиваете все, что попадается на пути", - заявила The Guradian защитник природы Мария Долорес Иглесиас Бенитез.

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