Альтернативные источники энергии потеснят нефть и газ?

На вопросы ответил Дмитрий Орлов

Насколько реалистичны призывы тех, кто считает, что нынешняя экономическая ситуация благоприятна для перехода к так называемой "зелёной энергии"? Способны ли солнечные и ветряные установки, а также различные заменители традиционного топлива потеснить в обозримом будущем нефть, газ и уголь?

Эти вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с руководителем Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым.

"Крупнейшие инвесторы мира сегодня инвестируют именно в нефть. Я думаю, что в ближайшее время нас ждет достаточно высокий рост нефтяных активов", - рассказал он.

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