В Москве скончались еще 65 человек с коронавирусом

Последние данные об инфекции

В нашей стране - 99 399 случаев инфицирования коронавирусом - это последние данные оперативного штаба. Самая сложная обстановка в столице. За сутки в Москве скончались еще 65 человек с подтвержденным "Ковид-19", пишут "Известия". По всей России выздоровели 10 286 пациентов.

В преддверии майских праздников регионы усиливают ограничительные меры. Повсеместно проводится масштабная дезинфекция. В Белгороде и Краснодаре обработаны автостанции. В Пскове - территория железнодорожного вокзала. В Калуге - здание аэропорта.

Колоссальную работу во всех регионах ведут волонтеры. В Омске в рамках акции "Мы вместе" областной больнице переданы несколько сотен комплектов средств индивидуальной защиты.

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