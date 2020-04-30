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В Москве скончались еще 65 человек с коронавирусом

08:23
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Последние данные об инфекции

В нашей стране - 99 399 случаев инфицирования коронавирусом - это последние данные оперативного штаба. Самая сложная обстановка в столице. За сутки в Москве скончались еще 65 человек с подтвержденным "Ковид-19", пишут "Известия". По всей России выздоровели 10 286 пациентов.
Названы страны, полностью победившие коронавирус

В преддверии майских праздников регионы усиливают ограничительные меры. Повсеместно проводится  масштабная дезинфекция. В Белгороде и Краснодаре обработаны автостанции. В Пскове - территория железнодорожного вокзала.  В Калуге - здание аэропорта.

Колоссальную работу во всех регионах ведут волонтеры.  В Омске в рамках акции "Мы вместе"  областной больнице переданы несколько сотен комплектов средств индивидуальной защиты. 

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