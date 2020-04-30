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COVID-19: США закупили еще 100 тысяч похоронных мешков

08:20
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Но Трамп утверждает, что ситуация улучшается

Три миллиона и почти 200 тысяч заражённых коронавирусом в мире — это обновлённая статистика университета Джонса Хопкинса. Число жертв приближается к 230 тысячам. Выздоровевших — около миллиона.

В Великобритании за прошедшие сутки был зафиксирован рекордный прирост числа скончавшихся. По этому показателю страна вышла на второе место в Европе, обогнав Испанию.

В пятёрке европейских лидеров по скорости распространения инфекции также Франция и Италия. В последней ситуация постепенно стабилизируется, во многом благодаря помощи специалистов министерства обороны России, которые проводят дезинфекцию зданий и дорог. 

Продолжают работу наши военные и в Сербии. В этот раз спецсредствами они обработали территорию  популярного туристического объекта -  знаменитой этнодеревни Древенград, построенной для съемок фильма Эмира Кустурицы "Жизнь как чудо". Режиссёр лично поблагодарил наших военных. 

Самый мощный очаг эпидемии коронавируса по-прежнему в США. Президент Дональд Трамп продолжает настаивать: ситуация улучшается. Однако данные статистики его слова не подтверждают: число жертв в Соединенных Штатах почти достигло 61 тысячи. А по данным Wall Street Journal, власти, готовясь к худшему сценарию, закупили ещё 100 тысяч мешков для тел погибших.

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