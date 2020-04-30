"Робкая надежда": Песков увидел плато по коронавирусу

Режим самоизоляции пока необходим

Режим самоизоляции россиянам необходимо соблюдать до 11 мая. Хотя, если быть оптимистами, можно сказать , что Россия выходит на плато по коронавирусу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Произошло ли это сейчас? Ну, можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами", - сказал Песков в интервью RTVI.

Представитель Кремля подчеркнул: ситуация во многом будет зависеть от того, насколько дисциплинированно россияне "отсидят" дома майские праздники. По словам Пескова, выход большого числа людей из самоизоляции до 11 мая приведет к тому, что это "будет не плато, а кривая опять поползет вверх".

Пресс-секретарь президента напомнил, что к 5 мая будут подготовлены решения по поэтапному выходу страны из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Риска второй волны инфекции не стоит недооценивать, отметил Песков.

"Кто-то идет более осторожно, кто-то больше растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто-то действует более решительно. Риск очень большой - риск возобновления коронавируса, второй волны", - сказал Песков.

"Поэтому, конечно, потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения", - констатировал пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков абсолютно уверен, что статистика по заражению COVID-19 в России не занижена. Безусловно, могут встречаться какие-то расхождения в данных по линии разных ведомств. Но в целом публикуемой информации нет повода не доверять, убежден представитель Кремля.

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