В России могут объявить амнистию для смягчения последствий COVID-19

Гражданам простят мелкие штрафы

До 9 мая в Госдуму планируют внести проект постановления об амнистии по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Авторы инициативы - депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко - хотят приурочить амнистию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Депутаты предложили простить россиянам штрафы по более чем 30 статьям КоАП. Речь идет, например, о штрафах за нарушение правил дорожного движения и правил охоты, за мелкие хищения, за невыполнение сроков подачи налоговой декларации, безбилетный проезд и так далее. По мнению законодателей, амнистия должна смягчить негативные социально-экономические последствия распространения коронавируса.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что раньше нижняя палата парламента объявляла амнистию только по нормам Уголовного кодекса.

"Сейчас мы считаем, что важнее провести именно такую амнистию, так как коронавирус серьезно ударил по экономике и платежеспособности граждан. Поэтому мы предлагаем провести амнистию исключительно для физических лиц и по статьям, которые не являются тяжкими", - цитируют его "Известия".

По мнению вице-спикера Думы Игоря Лебедева, списание мелких штрафов не сильно ударить по федеральному бюджету.

"Раздражение в обществе сейчас накапливается, а отказ от мелких штрафов мог бы его как-то нивелировать", - поддержал авторов инициативы Михаил Емельянов, первый зампред фракции "Справедливой России".

Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что его однопартийцы тоже разработали документ об амнистии. Его внесут в Госдуму в скором времени. "Сейчас, когда многие люди оказались без работы или столкнулись с понижением зарплаты, еще и наказывать их рублем не стоит", - отметил парламентарий.

23 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что официальных инициатив по объявлению в России амнистии к 75-летию Победы еще не было. Президент никак не обозначил свою позицию по этому вопросу, отметил он.

Напомним, что в 2015 году Госдума объявила об амнистии по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта мера затронула людей, которых впервые осудили по умышленным преступлениям небольшой и средней тяжести.

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