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Грузовики с десятками тел обнаружены в Нью-Йорке

08:53
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Полицию вызвали страдающие от запаха жители

Фуры с десятками разлагающихся тел обнаружила полиция вблизи одного из похоронных бюро в нью-йоркском районе Бруклин. Стражей порядка вызвали местные жители, несколько дней страдающие от ужасного запаха.
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Как сообщила газета The New York Times, полиция сейчас выясняет, стали ли причиной смерти всех этих людей коронавирус. По версии источника издания, в похоронном бюро испортились морозильные камеры, поэтому было решено хранить тела в грузовиках.

Из-за тяжелой ситуации с эпидемией COVID-19 в Нью-Йорке система здравоохранения, похоронные бюро, морги, крематории и кладбища перегружены. По последним данным, жертвами коронавируса в городе стали уже более 14 тысяч человек. Как сообщают американские СМИ, умерших от коронавируса малоимущих жителей Нью-Йорка хоронят в братских могилах на безлюдном острове Харт.

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