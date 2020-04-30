Грузовики с десятками тел обнаружены в Нью-Йорке

Полицию вызвали страдающие от запаха жители

Фуры с десятками разлагающихся тел обнаружила полиция вблизи одного из похоронных бюро в нью-йоркском районе Бруклин. Стражей порядка вызвали местные жители, несколько дней страдающие от ужасного запаха.

Как сообщила газета The New York Times, полиция сейчас выясняет, стали ли причиной смерти всех этих людей коронавирус. По версии источника издания, в похоронном бюро испортились морозильные камеры, поэтому было решено хранить тела в грузовиках.

Из-за тяжелой ситуации с эпидемией COVID-19 в Нью-Йорке система здравоохранения, похоронные бюро, морги, крематории и кладбища перегружены. По последним данным, жертвами коронавируса в городе стали уже более 14 тысяч человек. Как сообщают американские СМИ, умерших от коронавируса малоимущих жителей Нью-Йорка хоронят в братских могилах на безлюдном острове Харт.

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