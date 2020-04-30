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Опубликовано видео ликвидации террористов в Екатеринбурге

09:23
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Боевики укрылись в частном доме

В Екатеринбурге ликвидированы трое боевиков, которые готовили теракты. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. 

Спецоперация прошла в Чкаловском районе Екатеринбурга. Боевики укрылись в частном одноэтажном доме. Сотрудники спецслужб предложили им сдаться, в ответ те открыли огонь.

В результате трое боевиков были уничтожены силами спецназа ФСБ. На месте перестрелки найдены оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Видео спецоперации публикует ТВЦ.RU. 

 

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