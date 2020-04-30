ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские пивовары начнут делать антисептики бесплатно

09:06
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Такая инициатива поможет в борьбе с COVID-19

Минфин подготовил проект постановления, разрешающий пивоварам производить спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях. Чтобы внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса, им не придется уплачивать госпошлину. Проект постановления находится на межведомственном согласовании. 
Путин призвал ускорить производство антисептиков

"Считаем, что в текущей ситуации инициативу о дополнительном производстве антисептиков для безвозмездной передачи можно только приветствовать", - цитирует ТАСС Алексея Сазанова, статс-секретаря – заместителя министра финансов России.

Ранее пивовары предложили выпускать антисептики на безвозмездной основе. 

По словам Сазанова, делать антисептики смогут только те производители пива, чье оборудование оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции. При создании дезинфицирующих средств разрешено использовать спиртосодержащие отходы производства безалкогольного пива, а также этиловый спирт.  

Пивовары должны будут передавать в ЕГАИС (Единая государственная автоматическая система учета алкогольной и спиртосодержащей продукции) информацию об объеме произведенных антисептиков, а также об объемах использованных спиртосодержащих отходов и этилового спирта. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пивоварня
Пивоварня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.