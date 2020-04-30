Российские пивовары начнут делать антисептики бесплатно

Такая инициатива поможет в борьбе с COVID-19

Минфин подготовил проект постановления, разрешающий пивоварам производить спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях. Чтобы внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса, им не придется уплачивать госпошлину. Проект постановления находится на межведомственном согласовании.

"Считаем, что в текущей ситуации инициативу о дополнительном производстве антисептиков для безвозмездной передачи можно только приветствовать", - цитирует ТАСС Алексея Сазанова, статс-секретаря – заместителя министра финансов России.

Ранее пивовары предложили выпускать антисептики на безвозмездной основе.

По словам Сазанова, делать антисептики смогут только те производители пива, чье оборудование оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции. При создании дезинфицирующих средств разрешено использовать спиртосодержащие отходы производства безалкогольного пива, а также этиловый спирт.

Пивовары должны будут передавать в ЕГАИС (Единая государственная автоматическая система учета алкогольной и спиртосодержащей продукции) информацию об объеме произведенных антисептиков, а также об объемах использованных спиртосодержащих отходов и этилового спирта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"