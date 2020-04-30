Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев умер в возрасте 57 лет

Названа предварительная версия смерти

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался на 58-м году жизни. Свой пост он занимал с 2016 года.

"Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход - это невосполнимая утрата для города", - написал в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Причину смерти мэра он не назвал.

По данным "Интерфакса", Джатдоев страдал от сердечно-сосудистой недостаточности. "Предполагают, что мог оторваться тромб. У него не было ухудшения самочувствия, очень неожиданно все произошло", - сказал источник агентства.

ТАСС пишет, что смерть мэра не вызвана коронавирусной инфекцией.

В 1984 году Андрей Джатдоев окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт и начал работать на Ставропольской биофабрике. В 2011 году он стал первым заместителем главы администрации города Ставрополя. В октябре 2016 года его избрали мэром Ставрополя.

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