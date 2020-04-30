ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев умер в возрасте 57 лет

09:27
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Названа предварительная версия смерти

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался на 58-м году жизни. Свой пост он занимал с 2016 года.
Умер ветеран ВОВ Володар Бирюлев

"Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход - это невосполнимая утрата для города", - написал в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. 

Причину смерти мэра он не назвал. 

По данным "Интерфакса", Джатдоев страдал от сердечно-сосудистой недостаточности. "Предполагают, что мог оторваться тромб. У него не было ухудшения самочувствия, очень неожиданно все произошло", - сказал источник агентства. 

ТАСС пишет, что смерть мэра не вызвана коронавирусной инфекцией.  

В 1984 году Андрей Джатдоев окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт и начал работать на Ставропольской биофабрике. В 2011 году он стал первым заместителем главы администрации города Ставрополя. В октябре 2016 года его избрали мэром Ставрополя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Андрей Джатдоев
Андрей Джатдоев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.