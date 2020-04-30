Пик эпидемии коронавируса в России назначили на май

Позже заболеваемость пойдет на спад

Середина мая – наиболее вероятный срок наступления пика распространения коронавируса в России. Далее можно ожидать снижения темпов роста заболеваемости COVID-19, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

Положительный эффект на снижение темпов роста заражения коронавирусной инфекцией, по словам академика, оказывают принятые властями меры разграничительного характера. При этом говорить о выходе на плато по приросту новых случаев все же пока рано, отметил эксперт в эфире Первого канала.

По данным на 29 апреля в России коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек. За сутки это число увеличилось почти на 6 тысяч. Жертвами COVID-19 стали 1037 пациентов, выздоровели более 10 тысяч.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом. Представитель Кремля высказал "робкую надежду", что Россия выходит на плато по COVID-19. Песков подчеркнул, что все зависит от того, как россияне будут соблюдать режим самоизоляции на майские праздники.

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