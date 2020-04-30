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Пик эпидемии коронавируса в России назначили на май

09:37
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Позже заболеваемость пойдет на спад

Середина мая – наиболее вероятный срок наступления пика распространения коронавируса в России. Далее можно ожидать снижения темпов роста заболеваемости COVID-19, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
"Робкая надежда": Песков увидел плато по коронавирусу

Положительный эффект на снижение темпов роста заражения коронавирусной инфекцией, по словам академика, оказывают принятые властями меры разграничительного характера. При этом говорить о выходе на плато по приросту новых случаев все же пока рано, отметил эксперт в эфире Первого канала.

По данным на 29 апреля в России коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек. За сутки это число увеличилось почти на 6 тысяч. Жертвами COVID-19 стали 1037 пациентов, выздоровели более 10 тысяч.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом. Представитель Кремля высказал "робкую надежду", что Россия выходит на плато по COVID-19. Песков подчеркнул, что все зависит от того, как россияне будут соблюдать режим самоизоляции на майские праздники.

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