ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Онищенко призвал "потерпеть" с шашлыками на майские праздники

09:51
  • четверг
  • 30 апреля 2020

"Потерпев", можно быстрее вернуться к привычному образу жизни

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко дал совет россиянам на майские праздники.
Врачи массово просят россиян сидеть дома на майских праздниках

"Я очень прошу: в эти дни, когда начнутся майские, День Победы - во-первых, уберечься от соблазна вопреки запретам пойти на шашлыки, что мы уже наблюдали, когда было начало изоляции", - отметил Онищенко

По его словам, сейчас нужно "потерпеть", чтобы как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни. "Праздники пройдут, и я уверен, что ситуация пойдет и уже идет на затухание, - приводит слова Онищенко ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что майские праздники россиянам лучше встретить с теми, с кем живут в одной квартире. Рекомендуется избегать общения с соседями или компаниями на природе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Шашлык
Шашлык
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.