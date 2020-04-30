Онищенко призвал "потерпеть" с шашлыками на майские праздники

"Потерпев", можно быстрее вернуться к привычному образу жизни

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко дал совет россиянам на майские праздники.

"Я очень прошу: в эти дни, когда начнутся майские, День Победы - во-первых, уберечься от соблазна вопреки запретам пойти на шашлыки, что мы уже наблюдали, когда было начало изоляции", - отметил Онищенко

По его словам, сейчас нужно "потерпеть", чтобы как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни. "Праздники пройдут, и я уверен, что ситуация пойдет и уже идет на затухание, - приводит слова Онищенко ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что майские праздники россиянам лучше встретить с теми, с кем живут в одной квартире. Рекомендуется избегать общения с соседями или компаниями на природе.

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