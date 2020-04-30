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Жертвами COVID-19 в мире за сутки стали 10,5 тысяч человек

10:03
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Общее число погибших от коронавируса приблизилось к 230 тысячам

Жертвами коронавируса нового типа в мире за последние сутки стали 10 488 человек. Общее число погибших за время пандемии COVID-19 достигло 227 671 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
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По данным экспертов университета, на 8:00 по московскому времени в мире насчитывалось 3 миллиона 194 тысячи 523 инфицированных COVID-19. Это число увеличилось за сутки на 77 513. Полностью излечившихся от вызванного коронавирусом заболевания - 973,5 тысячи человек.

На первом месте по числу инфицированных остаются США – там зафиксирован 1 039 909 случаев заболевания, скончались более 60 тысяч пациентов. В Испании зарегистрировано более 236 тысяч случаев заражения COVID-19, в Италии – 203,5 тысячи.

По данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:45 среды выявлено 99 тысяч 399 больных, 972 из них умерли. Выздоровели более 10 тысяч пациентов, передает "Интерфакс".

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