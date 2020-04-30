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"Макияж фломастерами": Пелагея показала красавицу-дочку с раскрашенным лицом

10:12
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Самоизоляция у звезды проходит весело

Певица Пелагея, которая не так давно рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным, опубликовала в Instagram забавное видео с трехлетней дочкой Таисией. 
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Дочка Пелагеи и Телегина - обаятельная и озорная девочка. Она часто преподносит родным сюрпризы. На этот раз маленькая красавица, подражая знаменитой маме, раскрасила лицо фломастером. 

На видео Таисия крутится перед зеркалом в ванной комнате. По мнению озорницы, макияж сделал ее просто неотразимой. Пелагея пытается убедить дочь в том, что она красива и без косметики, но у ребенка, кажется, свое мнение на этот счет. Когда певица спросила малышку, что они будут делать с ее лицом, та беззаботно произнесла: "Ничего". "Философский вывод", - отметила артистка. 

"Семья Пелагеи на самоизоляции. Утренний макияж водными фломастерами", - прокомментировала видео Пелагея. 

- Какая забавная девчушка у вас! Само обаяние, - пишут в Сети. 

- Солнышко мамино. 

- Боже, это так мило. 

- Классная девчонка. Прелесть и милота. Да еще и с каким характером.

- На мамку похожа, зайка!

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, через год у них родилась дочь. О их расставании стало известно в декабре прошлого года. По словам артистки, ради Таисии они с экс-возлюбленным постарались сохранить добрые отношения.  

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