Скончался еще 101 пациент: последние данные по коронавирусу в России

Общее число заболевших составляет 106498

Сразу несколько антирекордов зафиксировал в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в России заболели еще 7 тысяч 99 граждан, передает "Газета.Ru". Это самый большой показатель с начала пандемии. Новые случаи зарегистрированы во всех регионах. Почти 40 процентов зараженных не имели симптомов. По последним данным, скончался 101 пациент. За весь период погибли 1073 человека.

Общее количество заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч. И сейчас составляет 106 тысяч 498. Как сообщили в Роспотребнадзоре, под постоянным наблюдением врачей находятся - 208 тысяч 236 человек. За день провели более 194 тысяч тестов на "Ковид-19". А за весь период - почти три с половиной миллиона.

Выздоровевших - все больше. Позитивную динамику отмечают медики. За сутки - 1333 инфицированных выписаны из больниц. Всего вылечились 11619 россиян.

Большинство новых случаев зафиксировано в столице. Положительный тест на "Ковид-19" уже у 53739 москвичей. За день заразились еще 3093 человека. 65 - скончались. Число выздоровевших тоже растет. За весь период в Москве от коронавируса вылечились уже 5135 человек. За сутки врачи выписали еще 525 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"