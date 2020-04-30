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Скончался еще 101 пациент: последние данные по коронавирусу в России

11:37
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Общее число заболевших составляет 106498

Сразу несколько антирекордов зафиксировал в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в России заболели еще 7 тысяч 99 граждан, передает "Газета.Ru". Это самый большой показатель с начала пандемии. Новые случаи зарегистрированы во всех регионах. Почти 40 процентов зараженных не имели симптомов. По последним данным, скончался 101 пациент. За весь период погибли 1073 человека.
Пик эпидемии коронавируса в России назначили на май

Общее количество заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч. И сейчас составляет 106 тысяч 498. Как сообщили в Роспотребнадзоре, под постоянным наблюдением врачей находятся - 208 тысяч 236 человек. За день провели более 194 тысяч тестов на "Ковид-19". А за весь период - почти три с половиной миллиона.

Выздоровевших - все больше. Позитивную динамику отмечают медики. За сутки - 1333 инфицированных выписаны из больниц. Всего вылечились 11619 россиян.

Большинство новых случаев зафиксировано в столице. Положительный тест на "Ковид-19" уже у 53739 москвичей. За день заразились еще 3093 человека. 65 - скончались.  Число выздоровевших тоже растет. За весь период в Москве от коронавируса вылечились уже 5135 человек. За сутки врачи выписали еще 525 пациентов. 

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