Регионы вводят дополнительные ограничения на майские праздники

Россиян призывают оставаться на самоизоляции

В преддверии майских праздников в российских регионах вводят дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом. В ряде областей при въезде будет необходимо остаться на двухнедельную самоизоляцию. Усиленные посты полиции установили на популярных маршрутах. Двери для туристов временно закрыли Краснодарский край, Крым и города Золотого кольца. Активную помощь населению и врачам оказывают волонтёры. Людям с ограниченными возможностями и пенсионерам привозят продукты. В клиники доставляют средства индивидуальной защиты.

Футбольный снаряд и праздничный торт - подарок Матвею на 13-летие от вологодского объединения волонтёров "Мы вместе". К работе подключилась и команда президентской платформы "Россия - страна возможностей". Ежедневно они обрабатывают несколько сотен звонков с просьбами привезти на дом продукты или лекарства. Большинство от пожилых людей, к которым в первую очередь обращён девиз медиков "Оставайтесь дома для нас, мы работаем для вас". Чтобы работать было безопаснее, добровольцы доставляют в медучреждения средства индивидуальной защиты. Нескольких сотен костюмов получили врачи областной инфекционной больницы в Омске, передает "ТВ Центр".

А вот так сказать "спасибо " решили этой ночью в Москве. Огромную надпись появилась на фасаде гостиницы "Космос". Слова благодарности в эти дни обращены к врачам всей страны. В коробках, которые привезли к зданию Университетской клинической больницы, защитные костюмы, перчатки, респираторы. Всего этого хватит лишь на одну врачебную смену - загрузка инфекционного отделения максимальная. Однако, по словам медиков, для них важна любая помощь. Именно так в регионах родилась новая акция "Довези врача". Самые обычные автомобилисты помогают медикам добраться до места работы или домой.

Это позволяет не только сэкономить драгоценное время, но и уберечь их от лишних контактов в общественном транспорте. Который, тем временем, проходит дезинфекцию после каждого рейса. В Краснодарском крае и Белгороде сотрудники МЧС обрабатывают автовокзалы. Первым делом, скамейки, поручни и кассовые стойки - всё, к чему могут прикасаться пассажиры. В Пскове и Калуге тщательно дезинфицируют железнодорожные станции и аэропорты. В Ставропольском крае и Самарской области ежедневно ведут обработку медучреждений и остановок общественного транспорта.

Всего же с начала апреля сотрудники МЧС обработали почти 3 тысячи километров дорог и более 10 тысяч зданий. Дезинфекция прошла даже на палубах кораблей Черноморского флота.

В Министерстве обороны подтвердили: с начала распространения инфекции коронавирус обнаружили более чем у тысячи военных. И если служащие и врачи вынуждены оставаться на своих постах, то обычные граждане могут сделать всё, чтобы разорвать цепочку заболеваний. А потому полицейские патрули продолжают напоминать, что несмотря на долгожданное тепло и наступающие майские праздники, по-прежнему важно оставаться на самоизоляции. Чтобы хотя бы лето можно было увидеть уже не только из окон квартиры.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"