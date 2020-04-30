Как правильно оформить или продлить цифровой пропуск

В столице и Подмосковье пропускной режим будет действовать до 11 мая включительно

Всё больше регионов, на примере столицы и Подмосковья, вводят цифровые пропуска. В начале недели система заработала ещё в 14 областях Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. В четверг пропуска начинают действовать и в Вологодской области. В тестовом режиме электронную платформу запускают в Кузбассе.

Станция "Отрадное" столичной подземки – час пик, но никакой суеты. Выходящие на улицы пассажиры, как выясняется, в курсе нововведений по поводу действия пропусков. С 30 апреля до 4 мая разрешения для передвижения по Москве тем, кто ходит и ездит на работу - продлеваются автоматически. Что делать потом, большинство тоже знает.

Порядок продления – упрощенный, к тому же, спешить получателям пропусков нет необходимости.

В среду начал работу сервис на портале https://nedoma.mos.ru/. Перейдя по вкладке "продлить цифровой пропуск", необходимо ввести уже имеющийся персональный 16-значный буквенно-числовой код. На номер телефона, который указывался получателем при оформлении первой заявки – придет сообщение с кодом подтверждения. После введения этого кода рабочий пропуск продлевается автоматически до 11 мая включительно. Но если возникнут вопросы, можно позвонить по единому номеру справочной службы правительства Москвы.

С помощью этого же сервиса можно изменить или привязать номер карты "Тройка", "Стрелка", социальной карты москвича или государственный номер автомобиля для поездок на работу. Для этого нужно пройти по ссылке "Проверить цифровой пропуск" и также указать персональный код. В случае если автомобилей в семье два или несколько, важно "допривязать" к пропуску актуальную машину, другая из заявки удаляется. Если в ходе проверки выясняется, что транспортного средства в разрешении нет, нарушителю грозит штраф 5 тысяч рублей. Обращения о продлении на портал начали поступать еще накануне – сервис работает без сбоев. Цифровые пропуска, полученные по спискам от организаций, будут продлены автоматически.

"Те люди, которые по существующему порядку ездили без цифрового пропуска, - а именно владельцы удостоверений государственного образца, нотариусы и так далее - они продолжают ездить в таком же режиме. Если же потребуется, или уже эти люди сделали себе так называемый буквенно-цифровой код для передвижения на такси и привязали в рамках этого сервиса номер автомобиля или номер "Тройки", то им не нужно повторно этого делать", - рассказал руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Оформление пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить дважды в неделю. Для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – в ежедневном режиме.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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