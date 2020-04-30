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Появилось видео аномального урагана в Сибири

11:57
  • четверг
  • 30 апреля 2020

В Красноярском крае установилась жаркая погода

В Красноярске устраняют последствия урагана. Гроза и штормовой ветер обрушились этой ночью на город.  Аномальная для конца апреля почти 30-градусная жара закончилась проливным дождём с молниями и громом, передает "ТВ Центр".

Местные жители снимали видео с разрядами в небе и делились им в интернете. Ураган же не стихал всю ночь. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Повалены деревья и столбы, повреждены остановки общественного транспорта. 

 

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