В интернете стартовал марафон "Счастье есть"

Он проходит в рамках акции "Мы вместе"

"Счастье есть" - марафон с таким названием стартовал в интернете в рамках акции "Мы вместе". Онлайн встречи и мастер-классы будут проходить в течение месяца на официальной странице в социальной сети президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Во время прямых эфиров эксперты, блогеры, телеведущие, спортсмены обсудят со зрителями самые разные актуальные темы. Участники проекта смогут не только задавать вопросы, но и выполнять задания и получать призы. Такой формат, прежде всего, рассчитан на молодёжь, но присоединиться может каждый, передает "ТВ Центр".

"Теперь мы запускаем такой более простой, весёлый, молодежный формат, который будет проходить с хештегом "счастье есть". Несмотря на все сложности, в которых мы все оказались - счастье действительно есть. Мы верим, всё это завершится, мы вернемся к нормальной повседневной жизни", - рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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