ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В интернете стартовал марафон "Счастье есть"

12:04
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Он проходит в рамках акции "Мы вместе"

"Счастье есть" - марафон с таким названием стартовал в интернете в рамках акции "Мы вместе".  Онлайн встречи и мастер-классы будут проходить в течение месяца на официальной странице в социальной сети президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Во время прямых эфиров эксперты, блогеры, телеведущие, спортсмены обсудят со зрителями самые разные актуальные темы. Участники проекта смогут не только задавать вопросы, но и выполнять задания и получать призы. Такой формат, прежде всего, рассчитан на молодёжь, но присоединиться может каждый, передает "ТВ Центр".

"Теперь мы запускаем такой более простой, весёлый, молодежный формат, который будет проходить с хештегом "счастье есть". Несмотря на все сложности, в которых мы все оказались - счастье действительно есть. Мы верим, всё это завершится, мы вернемся к нормальной повседневной жизни", - рассказал  генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Марафон "Счастье есть"
Марафон "Счастье есть"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.