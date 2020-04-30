Выходные - с пользой: какие интересные места можно посетить онлайн

Чем заняться на карантине?

Прогуляться по ВДНХ и Кусково, посетить океанариум и театр, поучаствовать в марафоне. И всё это - онлайн. Не выходя из дома тоже можно провести время интересно, а, главное, с пользой. Для тех, кто соблюдает режим самоизоляции, в сети - десятки интерактивных трансляций. А на канале "ТВ Центр" - настоящий подарок для киноманов. Все выходные - лучшие отечественные детективы.

И главная аллея, и фонтаны, и павильоны, и распускающиеся гиацинты, и тюльпаны - всех скучающих по ВДНХ каждую неделю приглашают на новые видеопрогулки.

В Москвариуме настоящее историческое событие. Тут впервые родились синепятнистые рифовые скаты. Оба новорожденных - самцы. Вес каждого - около 100 граммов. В диаметре - всего десять сантиметров. Правда, без учета хвоста. Окрас у них еще не такой яркий, как у родителей. И живут они пока отдельно.

После того, как специалисты убедятся, что они могут самостоятельно питаться - их переведут в аквариум на экспозиции. В меню у скатов - исключительно морские деликатесы - кальмары, креветки, лангустины, мидии. А кормит их вот большом аквариуме водолаз.

В субботу на своем видеоканале Москвариум обещает премьеру ролика о новорожденных. И на страницах в соцсетях приглашает всех придумывать для скатов имена.

В МХТ имени Чехова приглашают на "Мхатовские пятницы" - там появилась традиция неформальных встреч с актёрами разных поколений.

И уже отдельное развлечение во время самоизоляции - челенджи и флешмобы. Можно смотреть, а можно участвовать. Суперпопулярен международный онлайн-марафон - тренировки с космонавтом. Ведь кто лучше них знает, каково это - проводить долгое время в замкнутом пространстве и не терять присутствия духа. Для участия нужно зарегистрироваться и получать уроки.

А это уже - под хэштэгом РазделеныНовместе - известные актеры передают друг другу самые разные предметы и будто бы вместе пьют чай и сок, играют в шахматы. И кажется, разделяющие расстояния - это и есть иллюзия.

А на нашем канале выходные - время лучших российских детективов. Талантливая, смелая, умеющая менять внешность мошенница и проницательный сыщик. Чем закончится их поединок - смотрите в сериале "Агата и сыск". А врач-психиатр Липа Бердникова долго пряталась от жизни, боясь получить липовую любовь и семью - имя-то какое! Но череда совсем не липовых убийств заставляет её действовать

Впрочем, на нашем канале не только кино, но и театральные встречи, и юмористические концерты - все как положено - "Мир! Смех! Май!".

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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