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В столице продлен срок приема заявок на поддержку инновационных проектов

10:47
  • четверг
  • 30 апреля 2020

До 15 мая

Для участников Московского инновационного кластера продлили срок подачи заявок на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов. Теперь документы принимают до 15 мая, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Прием заявок продлен, чтобы как можно больше предпринимателей получили финансовую поддержку города. Если кто-то не успел подать документы раньше, то сейчас самое время. Есть возможность сделать это онлайн", - сказала она.

Компаниям возместят часть затрат на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение оборудования, внедрение программного обеспечения, создание результатов интеллектуальной деятельности или приобретение прав на них.

Кроме того, с помощью грантов можно будет компенсировать проценты по кредитам, привлеченным для реализации инновационных проектов.

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