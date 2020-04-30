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В Москве провели более 100 тысяч видеоконсультаций для пациентов с COVID-19

10:13
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Услугой воспользовались почти 20 тысяч человек

С начала работы телемедицинского центра более 19 тысяч пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому, получили порядка 100 тысяч дистанционных консультаций от врачей. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Врачи, используя видеосвязь, могут дистанционно оценить состояние больного, ответить на вопросы и дать рекомендации. Регламент лечения пациентов на дому показывает свою эффективность - число случаев ухудшения состояния пациентов минимально. За все время было госпитализировано только 4% пациентов", - рассказала она.

Чтобы получить консультацию, пациенту нужно зарегистрироваться на специализированной платформе Депздрава. В случае ухудшения состояния здоровья врач принимает решение о необходимости проведения очного осмотра или оказания экстренной медицинской помощи.

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