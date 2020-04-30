COVID-19 в России: 7099 новых случаев, число зараженных превысило 100 тысяч

С начала эпидемии умерло более тысячи зараженных
В России за сутки коронавирус выявлен еще у 7099 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Таким образом, общее число заболевших составляет 106498.
Больше всего новых случаев подтверждено в Москве - 3093. В Подмосковье коронавирус найден у 793 человек.
Кроме того, за минувшие сутки в России умер 101 пациент с коронавирусом, в том числе в Москве — 65 зараженных. Общее число жертв COVID-19 увеличилось до 1073.
Выздоровели еще 1333 пациента с коронавирусом. С начала эпидемии вылечились уже 11619 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"