COVID-19 в России: 7099 новых случаев, число зараженных превысило 100 тысяч

С начала эпидемии умерло более тысячи зараженных

В России за сутки коронавирус выявлен еще у 7099 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Таким образом, общее число заболевших составляет 106498.

Больше всего новых случаев подтверждено в Москве - 3093. В Подмосковье коронавирус найден у 793 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в России умер 101 пациент с коронавирусом, в том числе в Москве — 65 зараженных. Общее число жертв COVID-19 увеличилось до 1073.

Выздоровели еще 1333 пациента с коронавирусом. С начала эпидемии вылечились уже 11619 человек.

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