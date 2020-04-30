ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

COVID-19 в России: 7099 новых случаев, число зараженных превысило 100 тысяч

10:42
  • четверг
  • 30 апреля 2020

С начала эпидемии умерло более тысячи зараженных

В России за сутки коронавирус выявлен еще у 7099 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Таким образом, общее число заболевших составляет 106498.

Пик эпидемии коронавируса в России назначили на май
Онищенко призвал "потерпеть" с шашлыками на майские праздники

Больше всего новых случаев подтверждено в Москве - 3093. В Подмосковье коронавирус найден у 793 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в России умер 101 пациент с коронавирусом, в том числе в Москве — 65 зараженных. Общее число жертв COVID-19 увеличилось до 1073.

Выздоровели еще 1333 пациента с коронавирусом. С начала эпидемии вылечились уже 11619 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пациент с коронавирусом
Пациент с коронавирусом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.