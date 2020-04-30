"Всегда виноват он": Михалкова высказалась о домашнем насилии

Ничто не может оправдать рукоприкладство, уверена артистка

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова заявила, что мужчина не должен поднимать руку на женщину.

"Если мужчина поднимает руку на женщину, то в моей картине мира виноват всегда и только он. Даже если она сама "нарывается", все равно - ничто не может оправдать насилие", - написала в Instagram экс-звезда "Уральских пельменей".

По словам Михалковой, если мужчина не способен решить конфликт с женщиной словами, то он всегда может развернуться и уйти.

Юлия Михалкова задалась вопросом о том, на каком жизненном этапе мужчина "ломается" и допускает возможность насилия в отношении женщины. "Какие механизмы в голове позволяют им оправдывать такое поведение?" - пишет артистка.

- Моя бабушка всегда говорила, что оскорбить женщину может только униженный судьбой мужчина, - пишут в комментариях.

- 100% подписываюсь под вашим постом.

- Опять во всем мужчины виноваты...

- Неужели на Вас кто-то руку поднимал?

- Такие мужчины ломаются еще в утробе матери...

Ранее общественность взбудоражили неосторожные слова Регины Тодоренко. Ведущая передачи "Орел и решка" сказала, что жертвы домашнего насилия сами во всем виноваты. После этого несколько компаний разорвали с Тодоренко рекламные контракты, а один из глянцевых журналов лишил ее премии "Женщина года".

Звезда извинилась за свои слова, но поток критики в ее адрес не ослаб. За Тодоренко заступились некоторые знаменитости, в том числе Иван Ургант, Дмитрий Шепелев и Ксения Собчак. По их словам, буллинг в интернете - это почти такое же зло, как и насилие в семье.

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