Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома

На утреннюю пробежку надо подать заявку

Заявку на пробежку или прогулку теперь могут подать жители Нижегородской области. При этом отходить дальше, чем на 300 метров от дома, не разрешается. Губернатор области Глеб Никитин внес изменения в свой указ "О введении режима повышенной готовности".

"Все мы понимаем: сидеть дома и никуда не выходить трудно. Поэтому в указ внесены изменения, касающиеся прогулок и пробежек. С 30 апреля жители региона могут выходить на улицу погулять или потренироваться на расстоянии не далее 300 метров от дома", - цитирует губернатора пресс-служба региональной администрации.

Глава региона напомнил, что предварительно надо оформить заявку на портале "Карта жителя". Бегать или гулять можно будет не более часа в день, при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию.

В Нижегородской области регламентирована также частота находящихся на самоизоляции посещений родственников, походы в магазин или аптеку. Сделать это можно не чаще одного раза в день, передает РИА Новости.

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