Портал поставщиков Москвы упростил заключение контрактов для регионов

С начала года заключено больше 20 тысяч контрактов

Четверть контрактов на Портале поставщиков заключается с предпринимателями из регионов. Общая сумма сделок за I квартал этого года составила 2,7 миллиарда рублей.

"Мы создаем единое экономическое пространство с равным доступом к городским закупкам для поставщиков из разных российских регионов. В настоящий момент 40% предпринимателей, зарегистрированных на портале, - поставщики из других субъектов", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В I квартале московские заказчики заключили с региональными поставщиками больше 20 тысяч контрактов. Он отметил, что удаленному заключению контрактов способствовала качественная кампания по популяризации портала поставщиков.

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