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Растущая нефть сбила с толку доллар и евро

11:02
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Рубль укрепился

Курсы доллара и евро упали на открытии торгов Московской биржи. Американская валюта снизилась по отношению к рублю на 0,2% - до отметки в 72,84 рубля. Евро опустился на 0,1% - до 79,33 рубля.
Цены на нефть пошли вверх

Снижение продолжилось: по состоянию на 10:20 по московскому времени курс доллара находился на отметке 72,72 рубля, евро - 79,09 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Индекс Мосбиржи прибавил 0,8% и достигал отметки в 2683,86 пункта, индекс РТС вырос на 1,2%, до 1157,93 пункта, передает ТАСС.

Укрепление российского рубля по отношению к доллару и евро происходит на фоне роста нефтяных котировок. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на торгах лондонской биржи до 25,78 доллара за баррель. Цена барреля марки WTI – 16,87 доллара.

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