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От Кокорина и Мамаева потребовали 300 тысяч за разбитую машину

11:42
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Иск поступил от телеведущей

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще на двух участников драки в Москве, которая произошла в 2018 году. 
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Ушакова потребовала от ответчиков 300 тысяч рублей. В такую сумму она оценила ущерб, нанесенный ее автомобилю Mercedes, передает ТАСС. Дело рассмотрят в Савеловском суде Москвы. 

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками двух инцидентов в Москве. Они избили водителя Ольги Ушаковой, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь ее иномарки. Затем они подрались в кафе с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга и гендиректором ФГУП "НАМИ".  

Мамаев получил год и пять месяцев колонии, а Кокорин - 1,5 года. Они вышли по УДО в сентябре прошлого года. 

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