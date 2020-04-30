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Центр занятости "Моя работа" помог пополнить штат медорганизаций

11:21
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Он работает дистанционно

В период пандемии остро востребованы кадры в сфере медицины. В частности, работодателям требуются врачи скорой и неотложной медицинской помощи, лаборанты, сиделки по уходу за пожилыми людьми, а также медсестры.

Как указали в столичном Оперштабе, на текущий момент в центре занятости населения "Моя работа" представлено более 1300 вакансий в сфере медицины.

"С начала марта порядка 100 москвичей благодаря центру занятости населения присоединились к команде врачей и вышли на работу в больницы и поликлиники Москвы", - сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Центр занятости населения оказывает услуги дистанционно.

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Центр занятости "Моя работа"
Центр занятости "Моя работа"
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