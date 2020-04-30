Лукашенко установил жесткий контроль за западной гумпомощью

Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность

Поступающая в Белоруссию иностранная гуманитарная помощь не должна тратиться на деструктивную деятельность внутри страны. Президент Александр Лукашенко потребовал установить жесткий контроль расхода финансов, направленных с Запада различным фондам.

"Мы видим активизацию наших западных партнеров - различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов… Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем", - цитирует агентство Белта.

Лукашенко проводит в Минске совещание по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи. Белорусский лидер предложил рассмотреть возможность корректировки действующего порядка ее регистрации.

Президент Белоруссии напомнил, что комплекс мер по привлечению помощи был утвержден в 2018 году. По словам Лукашенко, за прошедшее время наметился рост финансовых поступлений из-за рубежа, их общий объем составил около 240 миллионов долларов.

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