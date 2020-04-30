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Сбежавший из больницы пациент с COVID-19 заразил семью с новорожденным

12:05
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы

Полицейские с собакой разыскали и вернули в больницу сбежавшего из лечебного учреждения в Приамурье пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. Больной за время "самоволки" успел пообщаться со своей семьей. В результате заражены 5 человек, в том числе новорожденный ребенок.
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"В течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью. В результате - 5 зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца", - приводят в администрации Благовещенска слова главы амурского управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой.

28 апреля сообщалось, что пациент сбежал из инфекционной больницы через окно.  В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 700 тысяч рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.

В Приамурье число больных COVID-19 достигло 56 человек. За последние сутки список пополнился 10 зараженными, в их числе и семья из Благовещенска, передает РИА Новости.

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