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"Наконец-то меня развели": Лолита стала официально свободной

12:14
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Певица принимает поздравления

30 апреля певица Лолита официально развелась с тренером по фитнесу Дмитрием Ивановым. 
Лолита раскрыла причину своего бесплодия

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что звезда устала от затянувшегося бракоразводного процесса, поэтому попросила его пойти на любой компромисс, чтобы побыстрее поставить в этой истории точку. "Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну а фиктивность брака со стороны Иванова и так всем очевидна", - заявил Жорин kp.ru

"Да, можете поздравить меня, наконец-то меня развели", - сказала сама певица. По словам Лолиты, ее пятый муж пытался затянуть развод, чтобы извлечь выгоду из громкого скандала.  

Певица завила, что последние девять лет она жила в браке с мужчиной-нарциссом, который не умеет любить и сопереживать другим людям. Она пообщалась с психиатрами и убедилась в том, что нарциссизм является заболеванием. 

"Поэтому после разговора с врачами я сделала вывод, что мой брак скорее фиктивный, поскольку в нем один из партнеров вел себя как нарцисс. Согласитесь, такой брак не назовешь полноценным", - отметила звезда. 

Напомним, что певица старше Иванова на 12 лет. После расставания она стала называть экс-возлюбленного "альфонсом" и "кровососом". До встречи с Лолитой фитнес-тренер из Белоруссии семь месяцев состоял в браке с ныне покойной москвичкой Ольгой, которая была старше его на 20 лет. Благодаря женитьбе Иванов получил российское гражданство. 

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