"Наконец-то меня развели": Лолита стала официально свободной

Певица принимает поздравления

30 апреля певица Лолита официально развелась с тренером по фитнесу Дмитрием Ивановым.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что звезда устала от затянувшегося бракоразводного процесса, поэтому попросила его пойти на любой компромисс, чтобы побыстрее поставить в этой истории точку. "Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну а фиктивность брака со стороны Иванова и так всем очевидна", - заявил Жорин kp.ru.

"Да, можете поздравить меня, наконец-то меня развели", - сказала сама певица. По словам Лолиты, ее пятый муж пытался затянуть развод, чтобы извлечь выгоду из громкого скандала.

Певица завила, что последние девять лет она жила в браке с мужчиной-нарциссом, который не умеет любить и сопереживать другим людям. Она пообщалась с психиатрами и убедилась в том, что нарциссизм является заболеванием.

"Поэтому после разговора с врачами я сделала вывод, что мой брак скорее фиктивный, поскольку в нем один из партнеров вел себя как нарцисс. Согласитесь, такой брак не назовешь полноценным", - отметила звезда.

Напомним, что певица старше Иванова на 12 лет. После расставания она стала называть экс-возлюбленного "альфонсом" и "кровососом". До встречи с Лолитой фитнес-тренер из Белоруссии семь месяцев состоял в браке с ныне покойной москвичкой Ольгой, которая была старше его на 20 лет. Благодаря женитьбе Иванов получил российское гражданство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"