Мишустин выделил 30 миллиардов обманутым дольщикам

Еще 12 миллиардов получат застройщики

Михаил Мишустин сообщил о шагах, которые предпринимает правительство в условиях эпидемии для поддержки строительной отрасли и решения проблемы обманутых дольщиков. Премьер-министр заявил, что фонду защиты прав дольщиков направят 30 миллиардов рублей.

"30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков. С помощью этих средств фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права, как минимум, 10 тысяч граждан", - отметил Мишустин на заседании правительства.

Кроме того, по поручению президента Владимира Путина, 12 миллиардов рублей выделят на поддержку застройщиков. Премьер подчеркнул: важно, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок, передает ТАСС.

Мишустин уточнил, что средства будут предоставлены "ключевому институту развития этой сферы - ДОМ.РФ". А он, в свою очередь, компенсирует недополученные доходы кредитным организациям. Те снизили проценты по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки Центробанка, напомнил премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"