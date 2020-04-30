Харрисон Форд едва не стал виновником авиакатастрофы

Он сидел за штурвалом частного самолета

Актер Харрисон Форд пролетел над взлетно-посадочной полосой аэропорта Хоторн в Калифорнии. При этом его двухместный самолет Aviat Husky A-1C опасно сблизился с другим воздушным судном, которое шло на взлет.

Голливудский актер совершил ошибочный маневр, не расслышав указаний диспетчера. Его самолет оказался примерно в 1100 метрах от другого лайнера. Они чудом избежали столкновения.

"Он немедленно признал ошибку и извинился перед дисчетчером", - заявил представитель Форда. По его словам, в результате инцидента, который произошел 24 апреля, никто не пострадал. Он также рассказал, что актер сел за штурвал, чтобы поддержать свой самолет в рабочем состоянии.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на иностранные СМИ, Федеральное управление гражданской авиации США занялось расследованием инцидента с участием Форда.

Ранее актер уже попадал в похожие передряги. В 2015 году его госпитализировали после аварийной посадки на поле для гольфа, а в 2017 году он опасно сблизился с пассажирским самолетом в аэропорту калифорнийского города Санта-Ана.

Отметим, что 77-летний актер начал летать более 20 лет назад.

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