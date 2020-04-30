ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Харрисон Форд едва не стал виновником авиакатастрофы

13:04
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Он сидел за штурвалом частного самолета

Актер Харрисон Форд пролетел над взлетно-посадочной полосой аэропорта Хоторн в Калифорнии. При этом его двухместный самолет Aviat Husky A-1C опасно сблизился с другим воздушным судном, которое шло на взлет. 
Харрисон Форд выписался из больницы после авиакатастрофы

Голливудский актер совершил ошибочный маневр, не расслышав указаний диспетчера. Его самолет оказался примерно в 1100 метрах от другого лайнера. Они чудом избежали столкновения. 

"Он немедленно признал ошибку и извинился перед дисчетчером", - заявил представитель Форда. По его словам, в результате инцидента, который произошел 24 апреля, никто не пострадал. Он также рассказал, что актер сел за штурвал, чтобы поддержать свой самолет в рабочем состоянии. 

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на иностранные СМИ, Федеральное управление гражданской авиации США занялось расследованием инцидента с участием Форда. 

Ранее актер уже попадал в похожие передряги. В 2015 году его госпитализировали после аварийной посадки на поле для гольфа, а в 2017 году он опасно сблизился с пассажирским самолетом в аэропорту калифорнийского города Санта-Ана. 

Отметим, что 77-летний актер начал летать более 20 лет назад.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Харрисон Форд
Харрисон Форд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.