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"Не время расслабляться": Песков высказался о ситуации с коронавирусом

13:09
  • четверг
  • 30 апреля 2020

В России за последние сутки зарегистрировано более 7 тысяч новых случаев инфекции

Еще не время расслабляться и выходить из дома – так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 в стране.
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"Скачок, пока колеблется динамика, пока мы видим прирост. И пока еще далеко не время успокаиваться", - приводит слова спикера Кремля РИА Новости.

Песков выразил надежду, что граждане прислушаются к призыву главы государства и не станут подвергать опасности свое здоровье, своих близких, а также окружающих.

По данным на 30 апреля, общее число зараженных коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек. За сутки COVID-19 выявлен еще у 7099 человек.

Между тем российское регионы вводят дополнительные ограничения на майские праздники. Граждан призывают оставаться на самоизоляции.

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