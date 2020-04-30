ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей могут обязать носить маски в метро

13:07
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Руководство подземки ждет распоряжения Роспотребнадзора

Пассажиров московского метрополитена могут обязать носить маски. Решение примут после того, как поступит соответствующее распоряжение Роспотребнадзора, сообщила замначальника метрополитена по работе с пассажирами Юлия Темникова.
Назван ТОП-5 станций метро с самыми дисциплинированными пассажирами

"Мы как транспортный перевозчик не можем принимать таких решений. Как только мы получим указание Роспотребнадзора о введении дополнительных мер безопасности, то мы, безусловно, их неукоснительно будем вводить", - сказала Темникова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Темникова также отметила, что за время действия режима повышенной готовности пассажиропоток в столичном метрополитене снизился более чем на 80%, до 1,1 миллиона поездок в день. Это свидетельствует о том, что большинство жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Женщина в медицинской маске в метро
Женщина в медицинской маске в метро
Мужчина в медицинской маске
Мужчина в медицинской маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.