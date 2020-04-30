Москвичей могут обязать носить маски в метро

Руководство подземки ждет распоряжения Роспотребнадзора

Пассажиров московского метрополитена могут обязать носить маски. Решение примут после того, как поступит соответствующее распоряжение Роспотребнадзора, сообщила замначальника метрополитена по работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Мы как транспортный перевозчик не можем принимать таких решений. Как только мы получим указание Роспотребнадзора о введении дополнительных мер безопасности, то мы, безусловно, их неукоснительно будем вводить", - сказала Темникова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Темникова также отметила, что за время действия режима повышенной готовности пассажиропоток в столичном метрополитене снизился более чем на 80%, до 1,1 миллиона поездок в день. Это свидетельствует о том, что большинство жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции.

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