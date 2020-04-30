Создатель "Новичка" предложил способ избавить людей от коронавируса

Спасителем может стать старый советский препарат

Один из создателей нервнопаралитического газа "Новичок", профессор Леонид Ринк предложил способ победить коронавирус. По его мнению, уничтожить опасную инфекцию может советский препарат-иммуномодулятор диуцифон.

Ринк предложил в обязательном порядке провести иммунизацию организма россиян. На роль "спасителя" лучше всего подходит диуцифон. Этот препарат в свое время помог победить проказу, утверждает ученый.

"Препарат стимулировал иммунную защиту организма, лечил легочные патологии и подавлял деятельность патогенов. То есть это была не вакцина против вируса, а уничтожитель всей заразы в иммунной и легочной системе. Это очень сильный агент, он работает против красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита. Я жду вакцину. Но наш вариант уничтожает всю заразу сразу, новое, старое – все", - заявил Ринк в интервью "Взгляду".

Ученый утверждает, что ему удалось устранить главный недостаток диуцифона — плохую растворяемость. При этом он оговорился, что модифицированный препарат не зарегистрирован.

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