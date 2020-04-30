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Создатель "Новичка" предложил способ избавить людей от коронавируса

13:16
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Спасителем может стать старый советский препарат

Один из создателей нервнопаралитического газа "Новичок", профессор Леонид Ринк предложил способ победить коронавирус. По его мнению, уничтожить опасную инфекцию может советский препарат-иммуномодулятор диуцифон.

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Ринк предложил в обязательном порядке провести иммунизацию организма россиян. На роль "спасителя" лучше всего подходит диуцифон. Этот препарат в свое время помог победить проказу, утверждает ученый.

"Препарат стимулировал иммунную защиту организма, лечил легочные патологии и подавлял деятельность патогенов. То есть это была не вакцина против вируса, а уничтожитель всей заразы в иммунной и легочной системе. Это очень сильный агент, он работает против красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита. Я жду вакцину. Но наш вариант уничтожает всю заразу сразу, новое, старое – все", - заявил Ринк в интервью "Взгляду".

Ученый утверждает, что ему удалось устранить главный недостаток диуцифона — плохую растворяемость. При этом он оговорился, что модифицированный препарат не зарегистрирован.

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